KnowBe4 completa l'acquisizione di Egress

L'acquisizione rafforza la posizione di KnowBe4 come piattaforma più grande e avanzata di cibersicurezza basata sull'IA per la gestione del rischio per l'uomo

TAMPA BAY, Florida: KnowBe4, il fornitore della più grande piattaforma al mondo per la formazione sulla sicurezza e la simulazione del phishing, ha annunciato oggi il completamento dell'acquisizione di Egress, leader nella sicurezza adattiva e integrata delle e-mail nel cloud. KnowBe4 prevede di integrare i prodotti e le operazioni di Egress recentemente acquisiti nei prossimi mesi e di concentrarsi sulla fornitura di un'esperienza cliente unificata.

"La gestione del rischio per l'uomo è una componente essenziale di un programma completo di cibersicurezza", ha dichiarato Stu Sjouwerman, CEO di KnowBe4. "Questa acquisizione rafforza la nostra capacità di fornire alle organizzazioni globali gli strumenti per difendersi dal numero sempre crescente di minacce mirate all'uomo".

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita