CytoTronics presenta Pixel Octo per le applicazioni di ricerca high-throughput in biologia cellulare e il monitoraggio di cellule vive su larga scala

Il nuovo sistema offre un monitoraggio multimodale high-throughput delle cellule vive e si abbina all'automazione di laboratorio per la lettura simultanea su larga scala della risoluzione di una singola cellula a 100.000 "pozzetti" a costi contenuti

BOSTON: CytoTronics, Inc., pioniere delle piattaforme basate sui semiconduttori per le scoperte in biologia cellulare, ha presentato il suo sistema ad alta produttività Pixel™ Octo all'International Society for Stem Cell Research (ISSCR 2024) ad Amburgo, Germania.

Questa novità della linea Pixel integra l'interfaccia semiconduttore-cellula viva dell'azienda in un sistema da banco in ambiente controllato per fornire misurazioni di cellule vive fino a otto piastre Pixel a 96 pozzetti contemporaneamente.

Fonte: Business Wire

