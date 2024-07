NielsenIQ (NIQ) scatena la potenza di un'esperienza utente connessa grazie ai dati sui panel (campioni) di consumatori e sulle misurazioni delle vendite integrati nella piattaforma Discover di NIQ

Discover di NIQ, una piattaforma integrata di front-end e back-end basata sul cloud, offre un'esperienza utente senza interruzioni per quanto riguarda i dati sui panel di consumatori e sulle misurazioni delle vendite

I dati di alta qualità sui panel di consumatori, raccolti grazie ad una tecnologia on-demand, sono ora disponibili in tutti i 23 mercati dei panel di NIQ in Nord America, Europa, Asia, Pacifico, Sud Africa e America Latina

Una piattaforma moderna che consente un'espansione significativa delle dimensioni del campione: NIQ aumenterà le dimensioni del campione di 250 000 unità in Nord America, Europa occidentale e Pacifico

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ) ha annunciato oggi il lancio di un'esperienza utente integrata per i clienti che usufruiscono dei nostri panel di consumatori a livello globale. Ciò offrirà la "Full View", la visione completa dei dati sulle misurazioni delle vendite e sui panel di consumatori su un'unica piattaforma, Discover di NIQ. Con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei clienti, la piattaforma Discover si avvale di una nuova architettura e di un motore di aggregazione basati sul cloud, che garantiscono un'accessibilità più rapida ai dati e una maggiore flessibilità per gli utenti.

La piattaforma Discover di NIQ per i panel di consumatori è destinata a trasformare il panorama di approfondimenti sui consumatori. Con i suoi modelli analitici avanzati e le sue funzionalità sempre attive, NIQ è all'avanguardia nell'offerta di approfondimenti sfruttabili. I clienti possono ora usufruire di un'interfaccia moderna e intuitiva che migliora la loro interazione con la piattaforma, aprendo infinite possibilità di analisi dei comportamenti dei consumatori per favorire la crescita. "Nell'ultimo anno NIQ ha investito in modo significativo nelle funzionalità dei nostri panel di consumatori a livello globale, migliorando le prestazioni, la qualità e la fruibilità di approfondimenti basati sui dati. Il lancio di questa moderna piattaforma basata sul cloud è uno dei numerosi miglioramenti che stiamo apportando alle nostre offerte di panel di consumatori a livello globale. I clienti avranno ora accesso ai dati dei panel insieme alle misurazioni delle vendite, offrendo un'esperienza utente connessa", ha dichiarato Kris Ewing, presidente, servizi globali dei panel di consumatori, NIQ.

I principali vantaggi della piattaforma Discover di NIQ per i panel di consumatori includono:

Esperienza utente migliorata: approfondimenti on-demand sbloccati grazie a un'esperienza di visualizzazione intuitiva e potente, affiancate ai dati sulle misurazioni delle vendite, che consentono flussi guidati e senza interruzioni incrociati con set di dati complementari.

Flessibilità: i clienti possono creare le proprie analisi e ottenere risultati immediati che offrono infinite possibilità per diverse dimensioni di gruppi di persone, fatti, prodotti, rivenditori, aree geografiche, periodi e dati demografici.

Dati on-demand: l'accesso a modelli analitici avanzati migliora l'esperienza di analisi dei dati senza interruzioni in pochi secondi. I clienti possono accedere a indicatori chiave di prestazione come la penetrazione, nonché a modelli analitici più sofisticati come il "super-spostamento", la graduatoria degli articoli chiave, l'ottimizzatore degli assortimenti e il portafoglio "prova e ripeti".

Approfondimenti basati sull'intelligenza artificiale grazie a NIQ Ask Arthur: i panel di consumatori su Discover di NIQ consentono agli utenti di sfruttare NIQ Ask Arthur, un innovativo strumento di intelligenza artificiale generativa che aiuta nella ricerca globale, semplifica l'analisi dei dati e facilita il processo decisionale informato.

I servizi dei panel di consumatori di NIQ forniscono la visione più completa e chiara dei consumatori di oggi in 23 mercati. Alcuni dei miglioramenti apportati da NIQ ai suoi panel di consumatori includono:

Espansione delle dimensioni del campione dei panel a livello globale , con una copertura e una rappresentanza più ampia in Nord America, Europa occidentale e Pacifico.

I dati migliori: forniamo una visione completa del comportamento dei consumatori attraverso i canali di vendita al dettaglio e i marchi, con la qualità e la copertura dei panel di cui il settore si fida.

Ampliamento della capacità analitica attraverso esperti dei consumatori leader del settore che forniscono approfondimenti preziosi, collegando i dati di NIQ sulle misurazioni delle vendite, quelli sui panel di consumatori e le altre offerte di NIQ per favorire la crescita dei clienti del settore CPG e dei rivenditori al dettaglio.

Discover di NIQ per i servizi dei panel di consumatori offre un'esperienza utente senza precedenti, garantendo la migliore qualità, la più ampia copertura e le analisi più sofisticate in un'unica piattaforma. Ridefinisce il modo in cui i clienti possono sfruttare la potenza analitica dei dati di NIQ e portare gli approfondimenti a livelli mai raggiunti prima.

Informazioni su NIQ

NielsenIQ (NIQ) è l'azienda di consumer intelligence leader nel mondo, in grado di fornire la più completa interpretazione del comportamento d'acquisto dei consumatori e di rivelare nuovi percorsi di crescita. NIQ si è unita a GfK nel 2023, riunendo i due leader del settore con una portata globale senza precedenti. Oggi NIQ è presente in oltre 95 paesi e copre il 97% del PIL. Grazie a una lettura olistica del retail e agli approfondimenti più completi sui consumatori, forniti con analisi avanzate tramite piattaforme all'avanguardia, NIQ è in grado di offrire la Full View™.

Fonte: Business Wire

