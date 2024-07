TXOne Networks dà il benvenuto a Stephen Driggers, il nuovo Chief Revenue Officer dell'azienda

IRVING, Texas, e TAIPEI, Taiwan: TXOne Networks, leader nella sicurezza dei sistemi ciberfisici (CPS), oggi ha annunciato la nomina di Stephen Driggers a Chief Revenue Officer (CRO). Nel suo nuovo ruolo, Stephen Driggers guiderà lo sviluppo e l'esecuzione di complete strategie di generazione del fatturato, per garantire l'allineamento tra i team commerciali, marketing e di customer success e arrivare alla crescita sostenibile.

Stephen Driggers entra a far parte di TXOne Networks con un'esperienza più che ventennale come dirigente specializzato nella generazione di fatturato e vendite per le imprese attive nella sicurezza dei dati e delle reti. Più di recente, prima di entrare a far parte di TXOne Networks, ha ricoperto l'incarico di Chief Revenue Officer presso Nozomi Networks. I ruoli svolti in precedenza includono quello di vicepresidente della divisione commerciale per le Americhe presso Thales Cloud Security, di vicepresidente commerciale globale presso Vormetric, di vicepresidente commerciale per le Americhe presso HP Enterprise Security, di direttore commerciale per le Americhe presso HP Networking e di vicepresidente commerciale per le Americhe presso TippingPoint.

"Siamo davvero entusiasti per tutto ciò che Stephen apporta alla nostra azienda in qualità di nuovo CRO", è il commento del Dr. Terence Liu, amministratore delegato di TXOne Networks. "È un leader e una fonte d'ispirazione, e vanta risultati comprovati in una vasta gamma di ambienti e una professionalità e integrità personale evidenti. I contributi che apporterà a TXOne Networks e ai nostri clienti saranno di vasta portata".

Stephen Driggers ha aggiunto: "TXOne Networks è un'azienda innovativa e visionaria in uno spazio in rapida espansione, con il valore cruciale della sicurezza nel settore della tecnologia operativa (OT) e dei sistemi di controllo industriali (ICS) di giorno in giorno sempre più compresa in numerosi settori a livello globale. Questo ambito offre un'opportunità incredibile, e sono entusiasta di iniziare a collaborare con i nostri clienti insieme al team aziendale, per sviluppare approcci pratici e orientati alle operazioni mirati alla difesa informatica".

