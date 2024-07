Parse Biosciences lancia il Certified Service Provider Program

Eurofins Clinical Enterprise, LLC e SeqMatic: i primi fornitori nel programma, ampliando l'accesso al crescente portafoglio di singole cellule di Parse

SEATTLE: Parse Biosciences, azienda leader nella fornitura di soluzioni accessibili e scalabili e per il sequenziamento di singole cellule, ha annunciato in data odierna il lancio del suo Certified Service Provider (CSP) Program (Programma di fornitori di servizi certificati). Ai ricercatori che intendono esternalizzare i propri progetti di singole cellule, il CSP Program di Parse offre opzioni di collaborazione con fornitori di servizi fidati in grado di gestire progetti pilota più piccoli fino a svolgere progetti di routine a rendimenti più elevati.

SeqMatic, azienda con sede a Fremont, California, e Eurofins Clinical Enterprise, LLC, azienda con sede a Framingham, Massachusetts, sono i primi CSP a collaborare con Parse per offrire il suo crescente portafoglio di prodotti di singole cellule, compresi i suoi Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, CRISPR Detect, Gene Capture, ed Evercode™ BCR, rilasciato di recente, che cattura sequenze BCR di lunghezza completa ed espressione genica insieme su scala senza precedenti.

Fonte: Business Wire

