Grindr lancia l'accesso in-app alla salute sessuale e alle risorse per la sicurezza in 30 Paesi di tutto il mondo

LOS ANGELES: Grindr Inc. (NYSE:GRND), il principale social network per la comunità LGBTQ+, oggi ha annunciato un sodalizio con diverse organizzazioni per lanciare l'accesso in-app a risorse di salute e sicurezza sessuale per i suoi utenti in 30 Paesi di tutto il mondo. Il programma di ampia portata è guidato da Grindr for Equality, l'iniziativa a impatto sociale dell'azienda. Gli utenti Grindr in 30 Paesi, compresi Brasile, Kenya, Spagna e Namibia, ora possono accedere a queste importantissime risorse di salute e sicurezza sessuale direttamente tramite un side drawer (cassetto laterale) sulla schermata iniziale dell'applicazione Grindr, accedendo a informazioni localizzate e in tempo reale su questioni per loro più rilevanti.

Dal 2015, Grindr for Equality lavora per un mondo di libertà, giustizia ed eguaglianza per gli utenti Grindr e per la comunità globale LGBTQ+, promuovendo iniziative che impattano le comunità su questioni come la sicurezza e la salute sessuale. La mancanza di accesso ai test per l'HIV è uno dei maggiori ostacoli nella lotta contro l'epidemia globale di HIV, un onere particolarmente opprimente per alcuni utenti Grindr, come persone che vivono in aree rurali o che non hanno fatto "coming out" nelle proprie famiglie. Inoltre, le leggi anti-LGBTQ+ minacciano quotidianamente la sicurezza dei membri della comunità queer criminalizzando le loro identità fondamentali. Con le sue nuove collaborazioni e il suo lavoro costante, Grindr for Equality mira a consentire agli utenti un accesso in tempo reale a informazioni di importanza critica che aiutano a combattere questi ostacoli.

Le nuove risorse per la sicurezza e la salute sessuale disponibili sulla piattaforma Grindr sono guidate dalla collaborazione di Grindr for Equality con European Test Finder, uno strumento online gratuito che aiuta gli utenti a individuare strutture locali per l'analisi e la cura dell'HIV, della tubercolosi, dell'epatite B e C e di altre malattie sessualmente trasmesse nell'intera area europea dell'OMS. Gli utenti Grindr in 24 Paesi supportati dall'European Test Finder, compresi Austria, Belgio, Cipro, Francia, Serbia, Slovacchia e Ucraina, ora potranno accedere rapidamente a servizi sanitari di importanza vitale direttamente su Grindr. Grindr for Equality collabora inoltre con Ceska spolecnost aids pomoc, IntraHealth Namibia, IVOR Foundation, e The Love Tank per rendere altre risorse per la salute sessuale e mentale disponibili agli utenti Grindr rispettivamente nella Repubblica Ceca, in Namibia, Bulgaria e nel Regno Unito.

In Brasile, Grindr for Equality collabora con il Ministério da Saúde, Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis per offrire accesso in-app a Onde encontrar a PrEP, un identificatore di servizi PrEP (profilassi pre-esposizione). Grindr for Equality inoltre collabora con GALCK+ per fornire agli utenti Grindr in Kenya accesso in-app a Know Your Rights, una pagina dedicata alla sicurezza e finalizzata a informare la comunità LGBQ keniota sui propri diritti civili.

“Grindr è orgogliosa di collaborare con gruppi come CHIP e la EuroTEST Initiative che ospitano European Test Finder per aumentare l'accesso a risorse essenziali per la salute e la sicurezza sessuali per gli utenti di tutto il mondo”, ha dichiarato Steph Niaupari di Grindr for Equality. “Abbiamo visto come le risorse in-app possono aiutare a ottenere notevoli risultati in ambito di salute pubblica per la comunità LGBTQ+, e siamo impazienti di ampliare l'impatto che Grindr riesce a raggiungere offrendo una gamma più ampia di risorse per la salute e la sicurezza sessuale a un maggior numero dei nostri utenti globali”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Grindr per ampliare l'accesso a test e cure essenziali per patologie che alterano la vita come l'HIV, la tubercolosi e l'epatite”, ha affermato Cæcilie Bom Kahama, coordinatrice di progetto per European Test Finder, alla segreteria dell'EuroTEST Initiative, presso il CHIP in Danimarca. “Aiutando un maggior numero di persone ad accedere rapidamente e facilmente a questi servizi sanitari pubblici, Grindr sta implementando misure concrete per promuovere diagnosi e cure precoci. Siamo grati per la leadership dell'azienda in questo ambito e ci auguriamo che questo incoraggi più persone a sottoporsi regolarmente a test ed eventualmente ridurre la trasmissione globale”.

L'annuncio di oggi si basa sul successo delle partnership esistenti di Grindr for Equality finalizzate alla distribuzione gratuita a casa di kit di test per l'HIV direttamente agli utenti Grindr in un gruppo sempre maggiore di Paesi, tra cui Georgia, Irlanda, Nuova Zelanda e Stati Uniti, oltre alla City of London. In collaborazione con organizzazioni tra cui Building Healthy Online Communities, questi programmi hanno distribuito ad oggi oltre 440.000 kit di test. Grindr for Equality prevede di lanciare iniziative simili e offrire ulteriori risorse di sicurezza, salute sessuale e rappresentanza a un numero maggiore di utenti Grindr e membri della comunità LGBTQ+ in tutto il mondo.

Con più di 13,7 milioni di utenti attivi ogni mese, Grindr è cresciuta fino a diventare il Global Gayborhood in Your Pocket, la cui mission è creare un mondo in cui le vite della nostra comunità globale sono libere, uguali e giuste. Disponibile in 190 Paesi e territori del mondo, Grindr è spesso il modo principale per i propri utenti di connettersi, esprimersi e scoprire il mondo intorno a loro. Dal 2015 Grindr for Equality promuove i diritti umani, la salute e la sicurezza per milioni di persone LGBTQ+ in collaborazione con organizzazioni in ogni regione del mondo. Grindr ha sede a West Hollywood, nella Bay Area, a Chicago e a New York. La Grindr app è disponibile nell'App Store e in Google Play.

