Energia solare e accumulo: le ultime indagini di mercato evidenziano una crescita dinamica

MONACO E PFORZHEIM, Germania: La diffusione delle fonti di energia rinnovabili sta accelerando in tutto il mondo. Lo dimostrano i risultati sorprendenti di diverse indagini di mercato presentate di recente all'evento "The smarter E Europe 2024". In particolare, i sistemi fotovoltaici e di accumulo stanno vivendo una crescita dinamica e la tendenza è quella di combinare le due tecnologie. Il numero di impianti fotovoltaici su larga scala sta crescendo rapidamente, così come il numero di installazioni di sistemi fotovoltaici residenziali, commerciali e industriali combinati con sistemi di accumulo.

Il rapporto di SolarPower Europe "Prospettive del mercato globale dell'energia solare 2024-2028" riporta una crescita del fotovoltaico globale dell'87% nel 2023 rispetto all'anno precedente.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita