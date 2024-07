La Corte d'Appello del Regno Unito si pronuncia a favore dell'equità nella causa in corso tra Lenovo e InterDigital

LONDRA: La Corte di appello del Regno Unito ha deliberato oggi in merito alla causa storica in corso tra InterDigital e Lenovo in merito ai tassi di licenza dei brevetti 3G, 4G e 5G, stabilendo un aumento limitato e molto modesto del tasso di royalty originale a 22,5 centesimi di dollaro per unità, solo 6,5 centesimi in più rispetto a quanto Lenovo ha sostenuto in sede di giudizio come equo, ragionevole e non discriminatorio (FRAND).

L'importo stabilito in appello è di soli 5 centesimi di dollaro in meno rispetto alla tariffa stabilita dal giudice Mellor (17,5 centesimi di dollaro), ma è molto meno della metà (27 centesimi di dollaro in meno) della tariffa di 49-50 centesimi di dollaro che InterDigital ha richiesto come tariffa unitaria sia in sede di giudizio che di appello.

Fonte: Business Wire

