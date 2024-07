BLS International Holding Anonim Şirketi (Turchia) completa con successo l'acquisizione del 100% delle quote di iDATA

NUOVA DELHI: BLS International Services Limited, un partner leader mondiale nei servizi tecnologici per governi e cittadini, ha annunciato l'acquisizione completata con successo del 100% delle quote di iDATA e delle sue aziende interamente controllate, attraverso BLS International FZE (WoS di BLS) e BLS International Holding Anonim Şirketi (WoS di BLS International FZE).

L'azienda turca iDATA, uno dei principali fornitori di servizi visa con oltre 37 VAC in più di 15 Paesi, serve Germania, Italia e Repubblica Ceca. BLS ha rilevato iDATA per circa 80 milioni di euro. Nel 2023, iDATA ha registrato ricavi per circa 27,3 milioni di euro e un EBITDA pari a circa 16 milioni di euro.

Fonte: Business Wire

