Il settore dei servizi aziendali e IT leggermente in rialzo in Europa nel secondo trimestre sulla base dell'ISG Index™

Il settore combinato registra un aumento dell’1% nel secondo trimestre, il terzo trimestre consecutivo di crescita

Il mercato ha risentito dell’impatto di un rallentamento della richiesta di servizi gestiti, nonostante la crescita a due cifre del settore XaaS

LONDRA: Il settore dei servizi aziendali e IT in Europa è cresciuto solo leggermente nel secondo trimestre – il rallentamento della richiesta di servizi gestiti ha controbilanciato in gran parte un marcato aumento della spesa per servizi basati sul cloud, secondo il rapporto più recente sullo stato di tale settore preparato da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III ), una delle principali società di consulenza e ricerca tecnologica a livello internazionale.

L’ISG Index™ per la regione EMEA, che misura il volume dei contratti commerciali di esternalizzazione con un valore annuale del contratto (ACV) di almeno 5 milioni di dollari, mostra che il volume di ACV per il mercato combinato (sia servizi gestiti che cloud-based as-a-service) nel secondo trimestre è aumentato dell’1%, a 7,7 miliardi di dollari.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita