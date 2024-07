Posiflex presenta i prestigiosi terminali POS Mozart BT Series

I modelli a doppio display dalle elevate prestazioni risaltano per l'eleganza minimalista e la modularità continua, armoniose come un brano sinfonico

TAIPEI, Taiwan: Posiflex Technology Inc., un leader globale nei sistemi di Point of Sale (POS) e nelle soluzioni Online to Offline (O2O), è lieta di annunciare la sua ultima serie di prestigiosi terminali POS – Mozart BT. La Mozart BT Series presenta i bellissimi sistemi di schermi modulari che integrano la potenza digitale ad elevate prestazioni, l'ultimo sistema operativo e modelli ergonomici intuitivi. Grazie all'elevata modularità abbinata a un look elegante e minimalista che nasconde cavi e connettori, il dispositivo integra perfettamente la stampante, offrendo un senso di economia dello spazio e di estetica che rende unica l'identità del marchio Posiflex.

Fonte: Business Wire

