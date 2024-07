Laserfiche risulta prima nella classifica complessiva della Value Matrix 2024 per la collaborazione e i servizi relativi ai contenuti compilata da Nucleus Research

LONG BEACH, California: Laserfiche – azienda di massimo prestigio nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione di contenuti – è un Leader nel report Nucleus Research Technology Value Matrix for Content Services and Collaboration per il nono anno consecutivo. Laserfiche si è piazzata al primo posto sia nella categoria della funzionalità che in quella dell’usabilità tra i vendor valutati.

“Laserfiche è stata riconosciuta come un leader grazie alle solide funzionalità intelligenti di automazione e di elaborazione dei documenti che integrano strumenti di produttività basati sull’IA, su tecnologie per la sicurezza e su metodi di analisi”, spiega Evelyn McMullen, direttrice ricerca presso Nucleus Research e autrice del report.

Fonte: Business Wire

