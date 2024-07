Amazon Prime Day: le offerte uniche di Tineco per prepararsi all’estate

MILANO: Tineco, il brand di lavapavimenti e aspirapolveri smart, si conferma leader nelle vendite su Amazon, nella categoria lavapavimenti, per il terzo anno consecutivo in diversi paesi, inclusa l’Italia1. Un traguardo molto importante per l’azienda, scelta da 14 milioni di utenti in tutto il mondo2, che la posiziona come la prima scelta nella categoria dei lavapavimenti in Italia in tempi da record.

Per l’occasione, ha deciso di cogliere subito l’opportunità di festeggiare offrendo degli sconti imperdibili durante uno dei momenti più caldi dell’estate: il Prime Day. Infatti, per permettere a tutti gli utenti di avere le seconde case pronte per le vacanze estive, Tineco ha pensato a delle offerte uniche su Amazon e sullo store ufficiale di Tineco per la linea FLOOR ONE e PURE ONE.

TINECO FLOOR ONE S5: per gli early adopter

TINECO FLOOR ONE S5 è la lavapavimenti smart del brand che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto.

FLOOR ONE S5 è maneggevole, ha un design flessibile della testina, pesa 4,5 kg e ha un'impugnatura ergonomica. La lavapavimenti utilizza la tecnologia iLoop Smart Sensor, in grado di eliminare ogni problema di pulizia rilevando lo sporco fresco e incrostato e i vari residui. Ha un’autonomia della batteria pari a 35 minuti, e presenta due serbatoi dell’acqua: uno dedicato all’acqua sporca e uno per l’acqua pulita.

TINECO FLOOR ONE S5 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo di 289€ (prezzo di partenza: 519€)

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6: per raggiungere ogni angolo sotto i mobili

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è il nuovissimo lavapavimenti e aspirapolvere del brand con una peculiarità unica: è in grado di piegarsi a 180° gradi, in modo da raggiungere qualsiasi superficie, sia che si tratti di pulire sotto ad un mobile, che in un angolo recondito della casa.

Dotato delle più recenti tecnologie all’avanguardia, tra cui il sensore iLoop Smart Sensor, il sistema di autopulizia MHCBS e le celle a sacchetto (pouch cells), Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ha una considerevole e migliorata autonomia di 40 minuti.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 ha un design rinnovato: il serbatoio dell'acqua pulita è posizionato sopra la spazzola, e ha un'altezza di soli 13 cm quando è completamente distesa. Inoltre, il nuovo sistema di separazione dell'acqua sporca a tre camere di Tineco distingue efficacemente solidi, liquidi e aria, isolando lo sporco per proteggere il motore e mantenendo la massima potenza di pulizia anche in posizione orizzontale.

TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo di 479€ (prezzo di partenza: 599€)

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7: per chi vuole tutto in un prodotto

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è l’innovativa soluzione 5-in-1 perfetta per pulire in profondità tutta la casa. Il dispositivo prevede infatti 5 diversi accessori: l’attacco per l’aspirazione, quelli creati per raggiungere anche gli angoli più angusti della casa e quello dedicato ai tessuti, fino alla scopa lavapavimenti per igienizzare ogni superficie; tutti garantiscono la pulizia della casa in modo pratico e approfondito.

FLOOR ONE SWITCH S7 è stato inoltre migliorato con la nuova tecnologia FlashDry: quest’ultima combina due step di pulizia, un lavaggio di 2 minuti per eliminare tutti i residui di sporco, e una fase di asciugatura di 5 minuti a 70° per avere un rullo asciutto, pulito e senza odori. In 7 minuti, si ottiene un prodotto igienizzato e pronto per una prossima sessione di pulizia, ideale per case con bambini e per chi vive con animali.

TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è disponibile su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo di 719€ (prezzo di partenza: 899€)

TINECO FLOOR ONE S7 Pro: per chi cerca prestazioni uniche

Il top di gamma della linea FLOOR ONE, l'S7 Pro offre un processo di pulizia altamente efficiente anche per i pavimenti più difficile da pulire, aspirando e lavando contemporaneamente in un solo passaggio, rimuovendo efficacemente sia lo sporco secco che quello umido.

Il sistema MHCBS (Balanced-Pressure Water Flow System) di Tineco garantisce una pulizia ancora maggiore: un raschietto integrato rimuove la maggior parte dello sporco sul rullo prima che inizi il ciclo di pulizia successivo. In combinazione con l’utilizzo di acqua pulita, l'efficace riciclo di quella sporca e la velocità di rotazione dei rulli di 450 giri/min, il tempo di asciugatura della spazzola è ridotto e i residui di acqua sporca sono minimi. Ciò significa che i batteri non hanno alcuna possibilità di diffondersi. Questo processo di asciugatura centrifuga viene utilizzato anche durante l’autopulizia dell'S7 Pro per prevenire la formazione e la diffusione di muffe e batteri nell'apparecchio stesso.

TINECO FLOOR ONE S7 Pro è in offerta su Amazon e sullo store Tineco a un prezzo di 529€ (prezzo di partenza: 799€).

TINECO PURE ONE X Pet: per i pet-owner

Il PURE ONE X Pet è dotato della tecnologia ZeroTangle, per cui i peli degli animali domestici non hanno alcuna possibilità di rimanere sul pavimento. Questa tecnologia brevettata è caratterizzata da un design a doppio pettine combinato con setole angolate che separano e rimuovono attivamente i peli dal rullo della spazzola a ogni rotazione, evitando grovigli. I test condotti in laboratorio hanno dimostrato che ZeroTangle riduce i grovigli di capelli del 99%.

Il PURE ONE X Pet offre una durata della batteria fino a 45 minuti ed è dotato della tecnologia iLoop Smart Sensor, che regola automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco. Può anche essere facilmente trasformato in un’aspirapolvere portatile e può persino rimuovere i grovigli di pelo più ostinati dal divano.

TINECO PURE ONE X Pet è in offerta su Amazon a un prezzo di 179€ (prezzo di partenza: 329€).

Tineco

Tineco è stata fondata nel 1998 con il lancio della sua prima aspirapolvere, da allora guida l'innovazione nella categoria degli elettrodomestici intelligenti. Tineco si dedica alla progettazione di prodotti elettronici per la casa di qualità, utili, facili da usare e smart. Con la gamma di aspirapolvere PURE ONE e l'introduzione della prima linea di aspirapolvere lava/asciuga intelligente sul mercato - la serie FLOOR ONE - Tineco è diventata rapidamente un'azienda leader nella categoria degli elettrodomestici intelligenti.

1 Fonte: STACKLINE (01.2021-06.2024)

2 Fonte: Tineco's official net sales records (01.2020 - 05.2024).

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita