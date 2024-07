Xsolla lancia una pluripremiata soluzione backend che aggiunge il supporto per il gioco multipiattaforma alle console di nuova generazione

Ottimizzazione dell'efficienza nello sviluppo: soluzioni su misura per un'integrazione fluida tra le principali piattaforme di gioco

LOS ANGELES: Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, annuncia il lancio di Xsolla Backend, un'innovativa soluzione progettata per aiutare gli sviluppatori di tutte le dimensioni, in particolare i team indie e quelli di medie dimensioni, a lavorare su diverse piattaforme di gioco. Xsolla Backend rende i loro giochi più accessibili perché consente agli sviluppatori di unire il loro pubblico su tutte le piattaforme: PC, console, dispositivi mobili e web. In questo modo si affronta la frammentazione del pubblico comune alla maggior parte dei giochi e consente agli sviluppatori di tagliare sui costi, generando al contempo un coinvolgimento più profondo con il progressivo sviluppo della loro attività di gioco.

Xsolla Backend offre agli sviluppatori una soluzione scalabile e conveniente per migliorare la funzionalità di gioco e il coinvolgimento dei player su tutte le piattaforme tecnologiche, inclusa una gestione semplificata degli account, un matchmaking efficiente, sistemi di ricerca dinamici e solide funzionalità multigiocatore e cross-play. Queste funzionalità garantiscono un'esperienza di gioco più connessa e immersiva e permettono agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente sugli aspetti creativi dello sviluppo del gioco riducendo al minimo le complessità tecniche. La soluzione integrata verticalmente consente il cross-play e il cross-pay su tutte le piattaforme, ed è perfettamente incorporata con le soluzioni commerciali di gioco targate Xsolla.

Jean-Philippe Steinmetz, responsabile di Xsolla Backend, ha dichiarato: "Con Xsolla Backend stiamo democratizzando la tecnologia backend, garantendo agli sviluppatori di ogni dimensione l'accesso agli strumenti avanzati necessari per creare esperienze di gioco coinvolgenti e immersive".

Dopo l'acquisizione strategica della pluripremiata tecnologia AcceleratXR, avvenuta nel 2023, Xsolla Backend è stato progettato fin dalle basi per gestire la maggior parte delle esigenze di backend del gioco, offrendo allo stesso tempo agli sviluppatori la flessibilità di personalizzazione in base alle proprie esigenze. La piattaforma funziona in base a un modello senza commissioni iniziali, con l'addebito del solo 5% di royalty, incluso l'hosting backend, e questo la rende accessibile e vantaggiosa, dal punto di vista finanziario, per gli sviluppatori di tutte le dimensioni.

Con oltre 30 partner attivi e più di dieci progetti in corso di sviluppo, Xsolla Backend sta dimostrando di essere un elemento di innovazione per il settore. Gli sviluppatori interessati a provare Xsolla Backend in prima persona possono provare la piattaforma alla Gamescom di Colonia nel mese di agosto.

David Stelzer, presidente di Xsolla, ha dichiarato: "Con il nostro modello di business e il design robusto della piattaforma, il successo ottenuto si allinea a quello dei nostri partner. Xsolla Backend non è solo tecnologia, ma una collaborazione che cresce con gli sviluppatori, supportata da miglioramenti continui e da una roadmap ricca di potenti aggiornamenti".

Nei prossimi mesi dell'anno, Xsolla Backend lancerà nuovi SDK per piattaforme come Microsoft Xbox e Sony PlayStation, migliorando il supporto offerto ai principali sistemi di gioco. L'espansione includerà anche un portale self-service, un social launcher e aggiornamenti alla console di admin, per una gestione più efficiente del gioco. Gli sviluppatori possono anche prevedere l'integrazione dei sistemi di pagamento di Xsolla, tutti conformi alle normative del settore e in linea con lo standard di conformità normativa di Xsolla. Ulteriori aggiornamenti includeranno un sistema di party, collezioni di oggetti per il gioco, sistemi di tornei, loot box e chat vocale multigiocatore, per arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco e garantire al contempo la conformità.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Backend, oppure per registrarsi, visitare la pagina xsolla.pro/xbe e Discord: xsolla.pro/xbe-discord

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più sull'azienda visitare il sito: xsolla.com

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita