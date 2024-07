Microsoft investe strategicamente in Cyclic Materials per accelerare l'innovazione tecnologica per il clima

Cyclic Materials ha sviluppato una tecnologia, la CC360 TM , specificamente per ottimizzare il recupero delle terre rare dai dischi rigidi, testata sul campo da un importante riciclatore di dispositivi elettronici

TORONTO: Cyclic Materials, un'azienda all'avanguardia di riciclaggio di metalli, con una catena di approvvigionamento circolare per gli elementi in terre rare e altri metalli critici, ha annunciato oggi di aver ricevuto un investimento azionario dal Fondo per l'innovazione climatica di Microsoft, un'iniziativa volta ad accelerare lo sviluppo tecnologico e la diffusione di innovazioni per il clima. Questo investimento è rappresentativo dell'impegno di Microsoft per un'economia circolare e dell'interesse per il riciclaggio degli elementi in terre rare dei dischi rigidi.

Fonte: Business Wire

