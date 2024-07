La sfida per auto da corsa a guida autonoma Indy Autonomous Challenge presentata da Bridgestone stabilisce il record di salita autonoma al Goodwood Festival of Speed

GOODWOOD, Inghilterra: In un'affollata domenica pomeriggio, di fronte a un pubblico mondiale di appassionati di motorsport, l'auto da corsa AV-24 a guida autonoma, durante l'iniziativa Indy Autonomous Challenge (IAC), ha stabilito il record per la più veloce salita autonoma al Festival of Speed. L'AV-24 è pilotata da un software AI sviluppato dal Team PoliMOVE-MSU (Politecnico di Milano e dalla Michigan State University).

L'AV-24 ha effettuato una serie di tre corse durante l'iconico festival. Il record è stato battuto durante la terza e ultima corsa sulla collina di Goodwood, dove l'auto da corsa ha raggiunto una velocità massima di 111,2 miglia orarie (179 km/h) e un tempo finale di 66,37 secondi.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita