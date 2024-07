Movella annuncia la gamma di sensori Xsens MTi per dispositivi autonomi e applicazioni Edge AI integrabili con le piattaforme NVIDIA Jetson

HENDERSON, Nev.: Movella, importante fornitore di soluzioni full-stack per il movimento di digitalizzazione, oggi ha annunciato il potenziamento dei suoi moduli per sensori inerziali Xsens MTi™ per dispositivi autonomi e applicazioni Edge AI. I sensori Xsens MTi sono facilmente integrabili con la piattaforma NVIDIA Jetson™ per l'Edge AI e la robotica, e offrono compatibilità totale con i sistemi su moduli NVIDIA Jetson AGX Orin™, NVIDIA Jetson Orin™ NX e NVIDIA Jetson Orin Nano™.

I sensori Xsens MTi altamente compatti, conosciuti anche come “IMU”, sono noti per l'elevata precisione, affidabilità e bassa latenza, anche in condizioni avverse.

Fonte: Business Wire

