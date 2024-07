Xsolla aumenta la presenza dei pagamenti in Asia attraverso nuove partnership, concentrandosi sui mercati locali dei videogiochi

Ampliare la portata del gioco e incrementare le vendite attraverso canali di pagamento localizzati nelle Filippine, a Singapore, Hong Kong e in Pakistan.

LOS ANGELES: Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, annuncia l'ulteriore espansione della sua soluzione di pagamento nei mercati del Sud-Est asiatico, dell'Asia orientale e del Pacifico. L'ingresso nei mercati sblocca nuovi territori e ottimizza i canali di pagamento esistenti per la regione più importante del gaming a livello mondiale, che rappresenta il 46% dei ricavi globali dei giochi. Xsolla estende la sua soluzione di pagamento integrando Maya, PayNow, WeChat Pay HK, JazzCash e Easypaisa per gli sviluppatori di videogiochi e i giocatori di Filippine, Singapore, Hong Kong e Pakistan. Con questa espansione, gli sviluppatori di videogiochi possono raggiungere oltre 76 milioni di giocatori in questi mercati e aumentare i tassi di conversione grazie alle interfacce di pagamento localizzate e all'elaborazione locale.

Maya è la banca digitale in più rapida crescita nelle Filippine e l'applicazione finanziaria per i consumatori più votata su Google Play Store e Apple Store. PayNow a Singapore è un canale di pagamento in tempo reale che offre accessibilità universale grazie all'ampia rete di banche, alle rigorose misure di sicurezza e alla connettività di pagamento avanzata a oltre 5 milioni di utenti. JazzCash e Easypaisa sono le applicazioni digitali numero uno in Pakistan e servono rispettivamente più di 18 milioni e 15 milioni di utenti all'anno. WeChat Pay HK è un comodo canale di pagamento mobile utilizzato da oltre 1 milione di commercianti online e offline di Hong Kong e non solo, infatti offre i suoi servizi a 5 milioni di residenti.

Per gli editori di giochi, grandi o piccoli, che intendono crescere a livello internazionale - in particolare nel Sud-Est asiatico, nell'Asia orientale e nelle regioni del Pacifico - con l'ultima mossa, Xsolla offre loro una risorsa inestimabile: l'accesso non solo a tecnologie avanzate e a soluzioni di pagamento locali, ma anche a profonde conoscenze del mercato che derivano dalla stretta collaborazione con esperti del settore locali.

David Stelzer, Presidente di Xsolla, commenta: "Stiamo sbloccando l'accesso a cinque nuovi canali di pagamento in quattro mercati in forte espansione nel Sud-Est asiatico, nell'Asia orientale e nel Pacifico, fornendo agli sviluppatori di giochi gli strumenti per raggiungere un maggior numero di giocatori, migliorare i tassi di conversione e aumentare le entrate. Questi mercati stanno crescendo più velocemente della media mondiale, con un tasso di crescita annuale del 9,47% rispetto al tasso globale dell'8,76%.

Con il 54% dei giocatori globali nella regione APAC, questi giocatori prevalentemente giovani traggono vantaggio da un alto tasso di penetrazione della telefonia mobile: l'80,5% in Pakistan e oltre il 140% negli altri tre Paesi, molto al di sopra della media globale del 69% del 2023. Offrendo metodi di pagamento locali come Maya, PayNow, WeChat Pay HK, JazzCash e Easypaisa, stiamo rendendo più facile per gli sviluppatori monetizzare i loro giochi in una delle regioni di gioco in più rapida crescita al mondo".

La soluzione Xsolla Payments fornisce una portata globale con oltre 700 metodi di pagamento, tramite un checkout multipiattaforma altamente personalizzabile, offrendo una selezione più completa rispetto alla maggior parte delle soluzioni di pagamento del settore. Questa espansione mira ad aiutare gli sviluppatori a monetizzare e distribuire i loro giochi a livello globale, costruendo al contempo una presenza locale credibile in Asia.

Per maggiori informazioni sui pagamenti in Asia, visitare xsolla.pro/payments-in-asia o contattare il team di partnership strategici Xsolla.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più, visitare il sito: xsolla.com

Fonte: Business Wire

