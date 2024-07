Xsolla lancia l'accesso istantaneo alle sue soluzioni principali: vendite di giochi, launcher e cloud gaming, in modo da fornire agli sviluppatori di giochi un accesso rapido alla generazione di ricavi

Fornire agli sviluppatori di giochi un'integrazione perfetta per una generazione immediata di entrate

LOS ANGELES: Dopo il rilascio di Instant Web Shop nel marzo 2024, Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, annuncia il lancio di Xsolla Instant Game Sales, Instant Launcher e Instant Cloud Gaming.

Abbiamo ascoltato quali siano le sfide principali degli sviluppatori: l'allocazione delle risorse è fondamentale, ma molti lottano per rendere rapidamente operativi i loro giochi e le loro offerte. La nostra risposta è un approccio semplificato che facilita l'integrazione perfetta e fornisce agli sviluppatori di qualsiasi dimensione strumenti immediati per aprire nuovi flussi di entrate per i loro giochi. Xsolla collabora con sviluppatori e studi di videogiochi di tutte le dimensioni, offrendo un processo rapido per firmare accordi di licenza, integrare le soluzioni e generare entrate in tempi brevi, accelerando i tempi del go-to-market con le soluzioni direct-to-consumer.

David Stelzer, Presidente di Xsolla, commenta: “La suite Xsolla Instant Solutions consente agli sviluppatori di lanciare rapidamente e facilmente nuovi canali di monetizzazione per i loro giochi, di attrarre nuovo pubblico pagante e di incrementare le entrate sfruttando la suite completa di soluzioni Xsolla. Il nostro obiettivo è quello di aiutare gli sviluppatori a sbloccare nuove opportunità di guadagno, riducendo al contempo il time to market a un giorno, analogamente a quanto abbiamo fatto con il lancio dell'Instant Web Shop all'inizio di quest'anno.”

Instant Web Shop

Instant Web Shop consente agli sviluppatori di giochi di creare rapidamente un negozio online completamente operativo per i loro giochi mobili, trasformando un semplice link in una piattaforma che genera entrate. Questa soluzione aumenta la consapevolezza dei vantaggi degli acquisti online e facilita il passaggio a un solido sistema di monetizzazione LiveOps, migliorando il coinvolgimento degli utenti e massimizzando i flussi di entrate. Instant Web Shop aiuta anche gli sviluppatori di giochi a generare più valore e acquisti con la personalizzazione, le offerte a tempo limitato, le promozioni e i deep link.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Instant Web Shop o per iscriversi, visitare il sito: xsolla.pro/ws1

Instant Game Sales

Instant Game Sales consente agli sviluppatori di creare pagine di negozio e di avviare vendite dirette al consumatore importando contenuti direttamente da Steam e Epic Game Store. Ciò consente agli sviluppatori di integrare queste offerte nella loro pagina di vendita dei giochi. Questo facilita le vendite immediate delle chiavi di gioco durante le fasi di pre-ordine e di pre-lancio, le uscite dei giochi e le promozioni stagionali.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Instant Game Sales o per iscriversi, visitare il sito: xsolla.pro/gs1

Instant Launcher

L'Instant Launcher riceve un aggiornamento significativo per migliorare il sistema di distribuzione dei contenuti. Gli sviluppatori possono importare i contenuti direttamente da Steam ed Epic Game Store per accedere a un'app launcher pre-progettato con design, dettagli e risorse precostituite per consentire la distribuzione immediata dei loro giochi direttamente al consumatore. Instant Launcher è vantaggioso per i giochi in qualsiasi fase di rilascio, in quanto consente di effettuare prove durante il pre-lancio, il lancio imminente e l'ulteriore monetizzazione del gioco. Con Launcher, gli sviluppatori possono facilmente coinvolgere direttamente il loro pubblico e promuovere i loro giochi all'interno di un unico hub di gioco, riducendo il costo medio a lead.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Instant Launcher o per iscriversi, visitare il sito: xsolla.pro/launcher1

Instant Xsolla Cloud Gaming

Instant Cloud Gaming offre una soluzione self-service per la distribuzione di giochi senza soluzione di continuità, lanciando rapidamente una piattaforma di gioco cloud brandizzata in un tempo compreso tra 30 minuti e 24 ore. Xsolla Cloud Gaming consente agli sviluppatori di impegnarsi direttamente con il proprio pubblico offrendo test di pre-lancio, condividendo le prime versioni dei loro giochi con la comunità e fornendo l'opportunità di demo del gioco direttamente dalla landing page. La scalabilità dell'accesso al gioco su qualsiasi dispositivo assicura un rapido accesso a nuovi flussi di entrate e garantisce il raggiungimento di un maggior numero di giocatori a livello globale.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Instant Cloud Gaming o per iscriversi, visitare il sito: xsolla.pro/cg1

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più sull'azienda visitare il sito: xsolla.com

