nShift: le consegne fanno la differenza per gli acquirenti GenZ

Poiché la ricerca rileva che gli acquirenti più giovani sono la fascia d'età più propensa ad abbandonare il carrello online a causa della mancanza di opzioni di consegna convenienti, una nuova guida di nShift può aiutare i rivenditori a massimizzare le consegne come motore di crescita per l'azienda.

LONDRA: Nel caso di acquirenti più giovani (GenZ e giovani millennial), l'esperienza di consegna è la chiave del successo dell'e-commerce. È quanto emerge da una nuova ricerca condotta da nShift, leader mondiale nella gestione delle consegne e dell'esperienza (DMXM).

L'indagine, condotta in collaborazione con Retail Week, ha rilevato che i 25-34enni sono la fascia d'età più propensa ad abbandonare i carrelli della spesa online a causa della mancanza di opzioni di consegna convenienti. È emerso inoltre che le opzioni e la comodità sono fondamentali. Quasi tre quarti (71%) dei giovani tra i 25 e i 34 anni affermano che la scelta della data e dell'ora di consegna è importante, rispetto a solo il 53% degli over 55. Per quanto riguarda le opzioni di consegna, i 25-34enni sono i più propensi di qualsiasi gruppo di età a preferire il “click and collect”. 1 .

La guida di nShift ' Oltre la scatola: trasformare le consegne in un'esperienza di crescita del business ' spiega come l'esperienza di consegna possa fungere da piattaforma per la crescita del business, l'acquisizione di clienti e la generazione di profitti. La guida, che può essere scaricata, non solo descrive in dettaglio cosa è un'ottima esperienza di consegna ma, ancora meglio, spiega cosa devono fare i rivenditori per realizzarla.

"I consumatori più giovani non sono solo un segmento cruciale dell'attuale mercato dell'e-commerce, ma rappresentano i clienti del domani. È fondamentale che i rivenditori comprendano le loro esigenze e creino un'esperienza che sia in grado di soddisfare i bisogni di oggi che funzioni anche in futuro”, ha dichiarato Sean Sherwin-Smith, Direttore di prodotto post-acquisto di nShift. "Le consegne creano opportunità di crescita del business. Una spedizione corretta aumenta le conversioni alla cassa e fidelizza i clienti. Può anche ridurre i costi e proteggere i margini, ad esempio snellendo il processo di reso e incoraggiando gli scambi che proteggono i ricavi. Il raggiungimento di questa formula vincente dipende da una stretta ed efficace collaborazione tra i team di ecommerce e logistica dei retailer”.

DMXM - un approccio integrato che combina la gestione delle consegne e l'esperienza post-acquisto - è la chiave per aiutare i rivenditori a distinguersi dalla mischia in continua crescita dell'e-commerce. DMXM consente ai rivenditori di:

Crescere oltre i limiti - Con una libreria di oltre 1000 vettori, nShift consente ai rivenditori di espandersi a livello internazionale e di offrire più scelte di consegna ai clienti al momento del pagamento. Questo aumenta i tassi di conversione

- Con una libreria di oltre 1000 vettori, nShift consente ai rivenditori di espandersi a livello internazionale e di offrire più scelte di consegna ai clienti al momento del pagamento. Questo aumenta i tassi di conversione Collegare ogni fase del percorso del cliente offrendo le giuste opzioni di consegna al momento del checkout (comprese le popolari consegne a zero emissioni e quelle con ritiro e riconsegna), un'esperienza di tracciamento superiore e resi semplici che massimizzano la fidelizzazione dei clienti.

offrendo le giuste opzioni di consegna al momento del checkout (comprese le popolari consegne a zero emissioni e quelle con ritiro e riconsegna), un'esperienza di tracciamento superiore e resi semplici che massimizzano la fidelizzazione dei clienti. Consentire un commercio elettronico a prova di dati , offrendo le giuste opzioni di consegna al momento del checkout (comprese le popolari consegne a zero emissioni e quelle con ritiro e riconsegna), un'esperienza di tracciamento superiore e resi semplici che massimizzano la fidelizzazione dei clienti.

, offrendo le giuste opzioni di consegna al momento del checkout (comprese le popolari consegne a zero emissioni e quelle con ritiro e riconsegna), un'esperienza di tracciamento superiore e resi semplici che massimizzano la fidelizzazione dei clienti. Superare la concorrenza - Sia che si tratti di coinvolgere i clienti in modi nuovi o di aumentare la produttività delle consegne e dei team di fulfilment, nShift aiuta i retailer a stare un passo avanti rispetto agli altri, investendo cinque volte di più in R&S rispetto ai suoi concorrenti più vicini.

La guida, Oltre la scatola: Trasformare le consegne in un'esperienza di crescita del business ', può essere scaricato dal sito web di nShift.

