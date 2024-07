Tassilo Arnhold entra in Vitruvian Partners

LONDRA: Vitruvian Partners annuncia oggi la collaborazione con Tassilo Arnhold e il suo ingresso nel team di leadership globale per i servizi finanziari.

Arnhold entra a far parte di Vitruvian dopo l'esperienza in AnaCap, dove ha trascorso gli ultimi dieci anni guidando numerose operazioni di buyout di successo e, più recentemente, co-gestendo l'azienda come socio dirigente. Mike Risman, amministratore delegato di Vitruvian Partners, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere Tassilo in Vitruvian. Rafforzerà le nostre attività nel settore dei servizi finanziari a livello globale in un ruolo di co-leader, e apporterà valore ai servizi e alle capacità tecnologiche della nostra società. La sua eccezionale esperienza in tema di investimenti parla da sé. È raro avere l'opportunità di collaborare con un leader così esperto nel nostro settore."

Fonte: Business Wire

