LTIMindtree registra una crescita dei ricavi in USD del 2,6% su base trimestrale in CC

Il margine EBIT migliora fino al 15%

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], un'azienda globale di consulenza tecnologica e di soluzioni digitali, ha annunciato oggi i suoi risultati consolidati per il primo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024, come approvato dal Consiglio di amministrazione.

“Sebbene il contesto sia rimasto invariato, l'esercizio fiscale 25 è iniziato in modo positivo per noi con un fatturato di 1,1 miliardi di dollari nel primo trimestre dell'esercizio fiscale 25, con una crescita del 2,5% rispetto al trimestre precedente e del 3,5% rispetto all'anno precedente in termini di USD. L'EBIT del primo trimestre dell'esercizio fiscale 25 è salito al 15% e l'afflusso di ordini è rimasto stabile a 1,4 miliardi di USD. I nostri 3 principali settori industriali e la nostra più grande area geografica hanno registrato una buona performance su base sequenziale."

Fonte: Business Wire

