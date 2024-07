Qualcomm annuncia un dividendo trimestrale in contanti

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) ha annunciato oggi un dividendo trimestrale in contanti del valore di 0,85 USD per azione ordinaria, pagabile il 26 settembre 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività il 5 settembre 2024.

Informazioni su Qualcomm

Qualcomm si dedica instancabilmente all'innovazione per offrire ovunque soluzioni di calcolo intelligente, aiutando il mondo ad affrontare alcune delle sfide più importanti. Le nostre soluzioni di comprovata efficacia guidano la trasformazione in tutti i principali settori industriali e le nostre piattaforme brandizzate Snapdragon® alimentano esperienze straordinarie per i consumatori. Partendo dai nostri quasi 40 anni di leadership nella definizione degli standard di settore e nella creazione di innovazioni tecnologiche in grado di definire un'era, offriamo IA all'avanguardia, capacità di calcolo ad alte prestazioni e a basso consumo e connettività senza rivali.

Fonte: Business Wire

