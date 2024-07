Axelspace annuncia il nuovo servizio “AxelLiner Laboratory (AL Lab)” per soddisfare l'esigenza crescente di dimostrazione in orbita di componenti spaziali

TOKYO: Axelspace Corporation ha annunciato il lancio di AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nuovo servizio di AxelLiner introdotto nel 2022. Questo servizio si specializza nella dimostrazione in orbita di componenti spaziali, la cui vendita è prevista iniziare prossimamente.

Inoltre, è stato siglato un nuovo memorandum tra Axelspace e ASPINA Shinano Kenshi Co., Ltd., dal 2020 partner nello sviluppo di una ruota di reazione per microsatelliti. Le società hanno concordato il lancio della ruota nel 2026 e condotto una dimostrazione in orbita, rendendola cosī la prima a utilizzare AL Lab.

Fonte: Business Wire

