Exscientia acquista tutti i diritti sul potenziale inibitore CDK7 best-in-class in vista della lettura dei dati di fase 1 di escalation della dose

Ottimizza il potenziale di crescita del GTAEXS617 progettato con precisione con l'acquisto dei diritti da GT Apeiron

Prevista per la seconda metà del 2024 la lettura dei dati di escalation della dose in monoterapia per il trial di fase 1/2 ELUCIDATE

Lo studio di escalation della dose in combinazione che inizia con il tumore al seno HR+/HER2- verrà avviato a fine 2024/inizio 2025

OXFORD, Inghilterra: Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato di aver raggiunto un accordo per acquisire la quota di GT Aperion del suo programma di inibitore orale CDK7, ottenendo così il totale controllo di GTAEXS617 (‘617) e di tutta la relativa proprietà intellettuale.

La fase di escalation della dose in monoterapia di ELUCIDATE è progettata per valutare la sicurezza, farmacocinetica e farmacodinamica di '617 nei tumori solidi avanzati.

Fonte: Business Wire

