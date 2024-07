Absa Bank riconferma LTIMindtree come partner tecnologico strategico nel suo percorso di trasformazione

MUMBAI, India: LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato oggi l'estensione del contratto multimilionario con Absa Bank, gruppo leader nei servizi finanziari in Africa. Tale decisione rafforza la posizione di LTIMindtree come partner tecnologico strategico di fiducia di Absa Bank. L'estensione della partnership si basa su una collaborazione di successo durata 17 anni, in cui LTIMindtree è stata determinante nel guidare il percorso di trasformazione digitale di Absa Bank, favorendone la crescita e l'efficienza.

Absa Group Limited, una società quotata alla JSE, è uno dei gruppi di servizi finanziari maggiormente diversificati in Africa. L'azienda è presente in 12 paesi africani, oltre che in Cina, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

Fonte: Business Wire

