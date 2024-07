Xsolla Mobile SDK ottimizza sia i pagamenti dall’app sia quelli riguardanti la distribuzione alternativa fuori dei negozi sulle piattaforme iOS e Android

Offre agli sviluppatori nuove scelte di integrazione nelle più recenti piattaforme di distribuzione digitali in relazione alle linee guida sulle app

LOS ANGELES: Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, annuncia il lancio del suo Mobile Software Development Kit (SDK). Che si desideri ampliare le scelte di pagamento, usare negozi che si rivolgono direttamente ai consumatori o altri canali oppure semplicemente migliorare il potenziale di ricavi ottenuti con i giochi, Xsolla Mobile SDK permette di conseguire questi obiettivi efficacemente e con efficienza. Questa versione introduce una soluzione cardine per l’era del Regolamento sui Mercati Digitali (Dma), mettendo in grado gli sviluppatori in tutto il mondo di integrare i loro giochi sulle piattaforme Android e iOS tramite una soluzione di pagamento globale e negozi sul web. Questa integrazione amplia significativamente il potenziale di monetizzazione dei giochi mobili in tutto il mondo e rende disponibili nuovi canali di distribuzione. Sviluppatori di gaming come Gaijin Network LTD (Crossout), Artstorm (Modern Warships), LINGCHAI (HONG KONG) LIMITED (Fantasy Tales: Sword and Magic) e ULTRAHORSE (SquadBlast) utilizzano già Xsolla SDK per monetizzare i loro giochi.

Il lancio di Xsolla Mobile SDK si allinea alle recenti modifiche legislative in tutto il mondo, compresa l’Unione Europea, particolarmente il Dma, ed è stato confermato in Giappone e nel Regno Unito entro il 2025. Rappresenta uno sviluppo critico nel mercato digitale, offrendo agli sviluppatori nuove possibilità di monetizzazione per realizzare profitti maggiori andando oltre le limitazioni dei tradizioni negozi di app.

Xsolla Mobile SDK rende possibili transazioni fuori dei negozi

Xsolla Mobile SDK ottimizza la procedura per gli sviluppatori che desiderano adottare soluzioni di distribuzione esterne a Google Play e App Store. Fa sì che Pay Station possa essere la scelta principale per l’accettazione di pagamenti relativi a transazioni fuori dei negozi. Gli sviluppatori Android possono integrarlo in un APK autodistribuito, in collaborazione con partner di canale che supportano metodi di fatturazione alternativi. Inoltre è adatto per la distribuzione sul web e per i mercati di app notarizzate per iOS. Non solo: è compatibile per varie motori di gaming, da Unity a Native, risultando uno strumento versatile e prezioso per gli sviluppatori che desiderano migliorare l’esperienza di pagamento durante il gioco. Xsolla Mobile SDK completa un Web Shop per migliorare le strategie di distribuzione fuori del negozio.

Xsolla Mobile SDK perfeziona le transazioni nel negozio grazie alla conformità al Dma

Le funzioni SDK permettono l’integrazione in giochi già supportati da Google Play Billing Library e da Apple StoreKit. Xsolla Mobile SDK offre ulteriori funzionalità o sostituisce le opzioni di pagamento pensate per soddisfare i requisiti Google Play (UCB) e Apple ai sensi del Dma. Grazie a Xsolla Mobile SDK, i giochi possono accettare pagamenti con oltre 700 metodi locali in più di 200 paesi.

Con l’emergere di nuovi regolamenti, SDK assicura un’espansione regolare a nuovi modelli di fatturazione, al contempo mantenendo la conformità ai requisiti delle piattaforme basate sulle tecnologia Xsolla Pay Station in altre regioni geografiche.

“Con il lancio di Mobile SDK Xsolla riafferma il suo impegno a supportare gli sviluppatori di giochi mobili nell’economia digitale e normativa in evoluzione”, commenta David Stelzer, Presidente Xsolla. “Ci impegniamo per consentire agli sviluppatori di gestire più facilmente le modifiche normative e riguardanti la compliance, offrendo gli strumenti necessari per ampliare le loro opzioni di pagamento, ridurre i costi delle commissioni e, alla fine, realizzare profitti superiori per i loro giochi mobili”.

La versione di Xsolla Mobile SDK per Android appena uscita è disponibile per gli sviluppatori di tutto il mondo a partire da oggi, mentre il supporto per iOS è disponibile per le imprese che operano nell’Unione Europea.

Gli sviluppatori possono accedere a SDK e alle linee guida dettagliate sull’integrazione visitando:

Portale per gli sviluppatori Xsolla

Xsolla Mobile SDK

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più sull'azienda visitare il sito: xsolla.com

