Telxius aggiorna la propria rete globale a 400G con un'architettura di routing ottico convergente di Juniper Networks

Grazie all'architettura di routing ottico convergente di Juniper, Telxius garantirà una connettività eccezionale e sostenibile nel suo spazio di oltre 100.000 km tra Europa e le Americhe

MADRID: Telxius, fornitore leader di connettività globale, sta ampliando la propria infrastruttura di rete core ed edge al 400G con un'architettura di rounting ottico convergente (CORA) fornito da Juniper Networks (NYSE:JNPR), leader nel settore delle reti sicure AI-Native. Ciò consentirà un'espansione semplificata della capacità di rete e una fornitura efficiente di connettività ottimizzata alle reti metropolitane e alle interconnessioni dei centri dati (DCI). La soluzione fornisce connettività su distanze di circa 100 km ai punti di presenza (PoP) in tutto il territorio globale di Telxius in Spagna, nelle Americhe e in tutta Europa.

Fonte: Business Wire

