Qualcomm fissa la teleconferenza e la comunicazione degli utili relativi al terzo trimestre dell’anno finanziario 2024

SAN DIEGO: Qualcomm Incorporated (NASDAQ: QCOM) oggi ha annunciato che pubblicherà i risultati finanziari relativi al terzo trimestre dell’anno finanziario 2024 mercoledì 31 luglio 2024, dopo la chiusura del mercato, sulla pagina Investor Relations del proprio sito web: https://investor.qualcomm.com/financial-information. I dati sugli utili saranno anche forniti alla Securities and Exchange Commission (SEC) sul modulo (Form) 8-K, che sarà disponibile sul sito web della SEC: http://www.sec.gov.

Qualcomm ospiterà una teleconferenza per discutere i suddetti risultati che sarà trasmessa live il 31 luglio 2024 con inizio alle 13:45 Pacific Time (CET - 9 ore) dal sito https://investor.qualcomm.com/news-events/events e per telefono dopo la teleconferenza live per i 30 giorni successivi.

