L'Airbus A321XLR alimentato da motori LEAP ottiene la certificazione EASA

Il motore LEAP è il primo certificato per questa applicazione

L'entrata in servizio è prevista per la fine dell'anno

L'A321XLR è la gamma di più lunga data della famiglia A320neo

FARNBOROUGH, Inghilterra: CFM International festeggia la certificazione dell'Airbus A321XLR con motori LEAP da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA). L'A321XLR è il quinto aereo della famiglia A320neo dotato di motori LEAP. La certificazione dell'aeromobile è stata accreditata dagli aggiornamenti delle omologazioni del motore, concessi dall'EASA e dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti il 10 luglio.

“La certificazione dell'A321XLR con motori CFM è un traguardo fondamentale che consente ai nostri operatori una maggiore flessibilità nella programmazione delle rotte”, ha dichiarato Gaël Méheust, presidente e CEO di CFM International. “Il motore è stato progettato sempre con una capacità di sollevamento di 35.000 libbre per gli aeromobili a più lungo raggio e con un peso massimo al decollo più elevato. Di conseguenza, non è stata necessaria alcuna modifica al motore, offrendo agli operatori l'ulteriore vantaggio di una comunanza al 100% con le flotte della famiglia A320neo esistenti”.

In occasione del Farnborough International Airshow, i visitatori potranno vedere in volo l'A321XLR con motori LEAP. Ad oggi, 11 compagnie aeree e locatori hanno scelto i motori LEAP per oltre 190 aerei A321XLR. Se si considerano anche l'A321LR e l'A321neo, i motori LEAP sono stati scelti da oltre 70 clienti per più di 2.300 aeromobili Airbus a corridoio singolo di grandi dimensioni e a lungo raggio.

La famiglia di motori CFM LEAP offre consumi ed emissioni di CO 2 inferiori del 15-20%, oltre a un significativo miglioramento della rumorosità, rispetto ai motori della generazione precedente. Con oltre 3.300 velivoli LEAP in servizio, il motore ha consentito ai clienti CFM di evitare 35 milioni di tonnellate di emissioni di CO 2.* Il motore si è rivelato il nuovo prodotto di maggior successo nei 50 anni di storia di CFM, con l'incremento più rapido in termini di ore di volo del motore stesso mai registrato nel settore, superando i 50 milioni di ore in soli otto anni.

*Rispetto agli stessi voli effettuati con i motori CFM56.

Informazioni su CFM International

Joint venture 50/50 tra GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, CFM International ha ridefinito la cooperazione internazionale e ha contribuito a cambiare il corso dell'aviazione commerciale sin dalla sua fondazione nel 1974. Oggi CFM è il principale fornitore mondiale di motori per aerei commerciali, con una linea di prodotti che funge da punto di riferimento del settore per efficienza, affidabilità, durata e ottimizzazione dei costi di gestione. CFM produce la famiglia di motori LEAP e supporta le flotte LEAP e CFM56 per gli operatori di tutto il mondo. www.cfmaeroengines.com

CFM, CFM56, LEAP, RISE e il logo CFM sono marchi di CFM International, una joint venture 50/50 tra Safran Aircraft Engines e GE

