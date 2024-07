Games Global annuncia il passaggio della presidenza

Gavin Isaacs si dimetterà dalla carica di presidente per mantenere il ruolo di amministratore non esecutivo

LONDRA: Games Global Limited ("Games Global" o "l'Azienda") ha annunciato oggi che Gavin Isaacs ha concordato con l'Azienda che, a seguito della sua nomina di CEO di Entain plc a partire dal 2 settembre 2024, si dimetterà dal proprio ruolo di presidente del Consiglio di amminstrazione con effetto immediato. Gavin continuerà a far parte del Comitato di Games Global in qualità di amministratore non esecutivo.

L'Azienda desidera ringraziare Gavin per la sua guida, per i suoi contributi e leadership in qualità di Presidente dal momento della sua nomina nell'ottobre 2022 ed è lieta di proseguire la collaborazione con lui nel suo ruolo di Amministratore non esecutivo.

Fonte: Business Wire

