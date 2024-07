i2c Inc. annuncia una collaborazione strategica con Beyon Money Business per il lancio di un programma di carte aziendali

L'implementazione rapida si associa a una maggiore sicurezza nella nuova iniziativa sulle carte aziendali

REDWOOD CITY, California: i2c Inc., fornitore leader di soluzioni di servizi bancari e di pagamento elettronici, ha annunciato oggi di aver avviato una collaborazione con Beyon Money Business, un nuovo verticale che offre soluzioni finanziarie digitali per PMI e aziende, con lo scopo di lanciare un programma avanzato di carte per le spese aziendali su misura per i settori delle piccole e medie imprese. Il programma sarà disponibile inizialmente nel Bahrain e successivamente in tutti gli Stati del Consiglio della cooperazione del Golfo (GCC).

Sfruttando la tecnologia SaaS a blocchi modulari di i2c, il programma Beyon Money Business sottolinea il proprio impegno nell'offrire prodotti finanziari flessibili e per modernizzare il modo in cui le aziende gestiscono le loro spese attraverso funzionalità e caratteristiche di sicurezza migliorate, come la sicurezza 3D per le transazioni di e-commerce.

Fonte: Business Wire

