Xsolla amplia il supporto per gli sviluppatori di videogiochi attraverso il lancio nella Regione della Grande Cina, segnando una nuova era nell'industria dei videogiochi

Un'iniziativa per rafforzare la posizione della Cina sul mercato globale dei videogiochi

PECHINO: Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, nota per l'ampia suite di strumenti e servizi ideati specificamente per l'industria dei videogiochi, è entusiasta di annunciare l'inaugurazione della sua sede per la regione Grande Cina. L'evento di apertura si terrà lunedì 29 luglio 2024, a D-06 Parkview Green Fangcaodi, Distretto di Chaoyang, e segnerà un impegno rinnovato per potenziare e ampliare l'industria dei videogiochi in Cina e in tutto il mondo.

L'espansione della sede di Xsolla Pechino incarna la visione di servire da umile partner e di fornire l'accesso agli strumenti e ai servizi per tutti nella comunità dei videogiochi, offrendo assistenza alle aziende con ambizioni di navigare e raggiungere rapidamente i mercati emergenti. Questa espansione non è solo di natura fisica; è il centro della comunità tecnologica e dei videogiochi in Cina.

Con il tema "Equal Access for Everyone", la cerimonia di inaugurazione prevede di riunire leader del settore, partner stimati e rappresentanti dei media per assistere all'apertura di un nuovo capitolo che promette di promuovere opportunità , favorire talenti e incoraggiare la creazione di esperienze innovative nell'ambito dei videogiochi. L'evento comprenderà una serie di spettacoli e sessioni interattive ideate per racchiudere lo spirito di esplorazione e l'infinito potenziale dell'industria dei videogiochi.

Un punto saliente della cerimonia sarà costituito dalla presentazione di programmi e collaborazioni specializzate per rafforzare la crescita dell'ecosistema dei videogiochi in Cina, che viene esteso dai confini geografici. Queste iniziative comprendono collaborazioni strategiche con piattaforme e creatori fondamentali per fornire un supporto completo al marketing, potenziare lo sviluppo di giochi e ottimizzare le strategie di monetizzazione, gettando le basi per il successo globale dei videogiochi cinesi.

Jingbo Chen, Direttore della Regione della Grande Cina, condividerà informazioni sulle visioni e gli obiettivi strategici di Xsolla per il mercato. "L'apertura della nostra sede a Pechino segna una tappa cruciale nel percorso di Xsolla per facilitare l'espansione globale di videogiochi creati e sviluppati in Cina. Il nostro impegno sarà la pietra miliare per sviluppatori ed editori, offrendo loro una porta d'accesso per esplorare i mercati internazionali ed eccellere in essi", ha dichiarato Jingbo.

Berkley Egenes, Chief Marketing Officer e Chief Growth Officer di Xsolla, ha aggiunto, "L'apertura della nostra sede di Pechino testimonia la nostra fiducia nel potenziale degli sviluppatori locali di videogiochi e nelle loro creazioni sullo scenario globale. Promuovendo collaborazioni più strette e offrendo supporto diretto, siamo entusiasti di fare la nostra parte per presentare al mondo l'innovazione cinese nel settore dei videogiochi. Questa iniziativa sottolinea la nostra dedizione al potenziamento della comunità dei videogiochi, garantendo ai nostri collaboratori gli strumenti e le risorse in un mercato sempre più competitivo".

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

