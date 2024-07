LambdaTest si integra con Netlify per migliorare i flussi di lavoro degli sviluppatori

Questa integrazione si traduce in una soluzione completa per applicazioni web di alta qualità con affidabilità e flussi di lavoro dell’implementazione integrati in ambienti e dispositivi.

SAN FRANCISCO: LambdaTest, una delle principali piattaforme cloud per l’esecuzione di test unificati, ha annunciato di avere stretto una partnership con Netlify, la piattaforma essenziale per imprese che desiderano creare siti web, negozi di commercio elettronico e app dinamici e altamente performanti. Questa collaborazione mira a migliorare le capacità di test degli sviluppatori affinché possano creare applicazioni web di alta qualità con maggiore efficienza.

LambdaTest offre agli sviluppatori una serie completa di soluzioni di test basate sul cloud – test di compatibilità con i browser, test automatici del web e delle app e test di dispositivi in tempo reale. Gli utenti Netlify possono integrare facilmente i test nei loro flussi di lavoro per l’implementazione continua e assicurare test completi delle loro applicazioni web prima dell’implementazione tramite l’integrazione con LambdaTest.

Fonte: Business Wire

