SLB accelererà lo sviluppo congiunto della piattaforma digitale su base IA per Aker BP

SLB e Aker BP oggi hanno annunciato l'accordo di collaborazione a lungo termine per sviluppare congiuntamente una piattaforma digitale potenziata dall'intelligenza artificiale (IA) per Aker BP, volta ad accelerare l'innovazione e offrire miglioramenti sostanziali dell'efficienza in tutte le operazioni di E&P (esplorazione e produzione) della società. La nuova piattaforma si servirà della piattaforma digitale Delfi™ per offrire nuove soluzioni digitali nel cloud per Aker BP.

“Grazie allo sviluppo congiunto di tecnologie digitali su base IA, trasformeremo i flussi di lavoro sottomarini di Aker BP, accelerando i cicli di pianificazione, aumentando la produzione e riducendo i costi nell'intero ciclo di vita E&P”, ha dichiarato Rakesh Jaggi, Presidente, Digital & Integration, SLB.

