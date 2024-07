Secure Code Warrior presenta la soluzione novità assoluta del settore che misura le competenze in termini di sicurezza degli sviluppatori per commit di codice

Il nuovo SCW Trust Agent favorisce una strategia "Secure-by-Design" per le aziende e dota i responsabili della sicurezza di una visibilità senza precedenti del livello di sicurezza software delle loro organizzazioni.

SYDNEY e BOSTON e LONDRA: Secure Code Warrior, il leader globale in ambito di sicurezza guidata da sviluppatori, ha annunciato oggi la disponibilità di SCW Trust Agent, una novità assoluta nel settore in grado di valutare le competenze specifiche degli sviluppatori in termini di sicurezza per ogni commit di codice. Questa offerta innovativa consente ai CISO e ai team di sicurezza delle applicazioni (AppSec) di adottare la strategia Secure-by-Design con una visibilità più profonda del livello di sicurezza dello sviluppo software nelle loro organizzazioni.

Il lancio di SCW Trust Agent segue l'implementazione dell'azienda di SCW Trust Score, il primo indice di riferimento del settore che quantifica il livello di sicurezza dei team di sviluppatori dell'organizzazione.

Fonte: Business Wire

