Telenor Denmark guida la nuova era nell'innovazione wireless con CSG

La potenza del cloud e l'IA migliorano le esperienze digitali dei clienti e promuovono la crescita futura delle aziende

COPENHAGEN, Danimarca: Telenor Denmark, il secondo più grande operatore mobile sul mercato danese, è un pioniere nell'innovazione incentrata sul cliente. Per rafforzare la sua posizione all'avanguardia del commercio delle telecomunicazioni digitali e continuare a fornire ottime esperienze clienti, Telenor Denmark ha scelto le piattaforme cloud-native, software-as-a-service (SaaS) di CSG ® (NASDAQ: CSGS) per promuovere la sua evoluzione nel futuro. Questa trasformazione dà un grande impulso alla monetizzazione omnicanale di Telenor Denmark, migliora l'efficienza commerciale e prepara l'esperienza clienti B2C e B2B per il futuro.

“In Telenor Denmark, rendiamo facili le connessioni tra i nostri 1,7 milioni di clienti e le persone e i servizi più importanti per loro. È così che ci siamo guadagnati il massimo punteggio di soddisfazione dei clienti del settore nel 2023”, ha dichiarato Lars Thomsen, CEO, Telenor Denmark.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita