nShift: i rivenditori devono organizzare le priorità delle consegne mentre programmano il Natale in luglio

Concentrarsi sulle consegne e sulla gestione dell'esperienza aiuterà le aziende di ecommerce ad avere successo nella stagione di punta

LONDRA: I rivenditori rischiano di arrivare troppo tardi a pianificare gli aspetti fondamentali della stagione di punta. nShift, il leader globale nella gestione dell'esperienza e della consegna (DMXM), sta esortando le aziende di ecommerce a tuffarsi nello spirito di “Natale in luglio” mentre fanno i preparativi essenziali per la fine dell'anno.

“Natale in luglio è divento una caratteristica permanente nel calendario del retail”, ha dichiarato Sean Sherwin-Smith, Direttore prodotti post-acquisto, rapporti con i clienti e sostenibilità presso nShift. “È un periodo in cui i rivenditori completano la linea di prodotti natalizi e decidono la loro strategia di marketing. Ma troppo spesso non pensano a come gestiranno l'importantissima esperienza clienti durante questo periodo di domanda alle stelle.

“L'esperienza della consegna è uno dei componenti essenziali che è spesso trascurato. Questo è dovuto in parte al fatto che i rivenditori tendono a considerare le consegne come un aspetto solo logistico. Tuttavia, studi recenti dimostrano che l'esperienza della consegna può essere più importante della pubblicità 1

“Noi di nShift uniamo i componenti essenziali della gestione delle consegne – come un elenco di oltre 1000 vettori – con le applicazioni post-acquisto rivolte al cliente. Chiamiamo questo sistema delivery and experience management, o DMXM (gestione della consegna e dell'esperienza). E questo ha il potere di creare la fidelizzazione dei clienti, di creare efficienza e costruire il business”.

La stagione di punta, che comprende Black Friday, Singles’ Day e il Natale, è il periodo dell'anno in cui molti rivenditori realizzano i loro guadagni maggiori. Pianificando oggi la stagione di punta, mentre c'è ancora tempo per apportare modifiche all'infrastruttura, i rivenditori online e multicanale potranno:

Rafforzare la capacità di consegna e crescere oltre i limiti – con accesso a 1000 vettori, è facile aumentare in base alla domanda. L'elenco di vettori inoltre consente ai rivenditori di ampliare le proprie attività a livello internazionale e offrire maggiore scelta alla cassa, aumentando i tassi di conversione

– con accesso a 1000 vettori, è facile aumentare in base alla domanda. L'elenco di vettori inoltre consente ai rivenditori di ampliare le proprie attività a livello internazionale e offrire maggiore scelta alla cassa, aumentando i tassi di conversione Creare una migliore esperienza clienti connettendo ogni fase del percorso - offrendo le giuste opzioni di consegna alla cassa (comprese le popolari consegne a zero emissioni e punto di raccolta e di consegna), una migliore esperienza di tracciabilità e resi semplificati che ottimizzano la ritenzione dei ricavi

- offrendo le giuste opzioni di consegna alla cassa (comprese le popolari consegne a zero emissioni e punto di raccolta e di consegna), una migliore esperienza di tracciabilità e resi semplificati che ottimizzano la ritenzione dei ricavi Ottenere informazioni essenziali dai clienti - abbinando i dati da vettori, logistica e altri sistemi commerciali. DMXM fornisce queste informazioni insieme, aiutando i rivenditori a perfezionare le informazioni sui clienti, abbattere i silos interni e promuovere l'efficienza operativa

- abbinando i dati da vettori, logistica e altri sistemi commerciali. DMXM fornisce queste informazioni insieme, aiutando i rivenditori a perfezionare le informazioni sui clienti, abbattere i silos interni e promuovere l'efficienza operativa Superare le prestazioni della concorrenza - che si tratti di coinvolgere i clienti in modi nuovi o aumentare la produttività dei team di consegne e di evasioni di ordini, nShift aiuta i rivenditori a rimanere un passo avanti rispetto al resto investendo cinque volte di più in ricerca e sviluppo rispetto alla concorrenza più vicina

nShift consente ai rivenditori di offrire esperienze clienti eccezionali e ad aumentare l'efficienza operativa. La sua suite DMXM è una combinazione unica di gestione delle consegne di classe aziendale, un elenco di oltre 1000 vettori e applicazioni ad uso dei clienti. Offre un'esperienza aggregata, completa dalla cassa alla soglia di casa.

Per saperne di più, visitare www.nshift.com

Informazioni su nShift

La piattaforma di gestione delle consegne e delle esperienze di nShift guida il successo dell'e-commerce. Crescere oltre i limiti con l'innovazione costante e la rete di trasportatori più grande del mondo. Fidelizzare i clienti con strumenti end-to-end che migliorano l'esperienza. Unificare i dati in informazioni utilizzabili che collegano e ottimizzano i processi. Con nShift, la consegna diventa il collegamento essenziale tra il vostro marchio e i vostri clienti.

nShift. Worry less. Ship smarter. www.nshift.com

1 https://www.superoffice.com/blog/customer-experience-strategy/

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita