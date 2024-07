L&T Technology Services e SymphonyAI Partner forniranno la trasformazione aziendale su base IA a clienti globali attraverso Apex Enterprise Copilot

L'architettura Apex low-code/no-code offre TCO più bassa, facile configurazione e flessibilità nei miglioramenti

BANGALORE, India e PALO ALTO, Calif.: L&T Technology Services (BSE: 540115, NSE: LTTS), azienda leader globale nella progettazione e R&S digitali, e SymphonyAI, leader nei prodotti SaaS di IA generativa e predittiva per le aziende, oggi ha annunciato la collaborazione per portare operazioni di IA trasformative ad aziende di tutto il mondo. Le soluzioni vengono offerte attraverso SymphonyAI Apex Service Management, una piattaforma di IT service management/enterprise service management (ITSM/ESM) basata sull'IA predittiva e generativa, e Apex Enterprise Copilot, per dare impulso alla produttività, semplificare il lavoro e creare esperienze piacevoli per utenti finali, analisti e dirigenti.

Fonte: Business Wire

