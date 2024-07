74% di crescita di fatturato e assunzioni nella dirigenza per BlueMatrix

Sei mesi dopo l'investimento strategico di Thoma Bravo nell'editore di ricerche sugli investimenti globali, l'attività sta andando a gonfie vele

LONDRA: BlueMatrix, il più grande editore al mondo di ricerche sugli investimenti, ha annunciato che, dall'inizio del 2024 e in seguito a un investimento strategico per la crescita da parte di Thoma Bravo, società leader negli investimenti in software, le nuove entrate hanno registrato un impressionante incremento del 74% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. BlueMatrix sta raddoppiando l'investimento nei suoi clienti grazie a una strategia di crescita che include il rafforzamento del suo team di leadership, con due importanti nomine nella dirigenza. Il nuovo Chief Financial Officer e il Chief Revenue Officer vantano insieme oltre 40 anni di esperienza nel ridimensionamento di società software nel settore dei servizi finanziari.

Fonte: Business Wire

