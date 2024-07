Forrester annuncia il programma completo della conferenza per il B2B Summit EMEA 2024

L'evento fornirà ai responsabili di marketing e vendite B2B informazioni azionabili per abbracciare la genAI e trasformare i loro processi di ricavi a massimizzare il valore degli acquirenti

LONDRA: Forrester (Nasdaq: FORR) oggi ha annunciato il programma completo della conferenza per il suo evento B2B Summit EMEA che si svolgerà a Londra e in formato digitale dal 7 al 9 ottobre 2024. Quest'anno, i responsabili di B2B marketing e vendite affrontano vari ostacoli, tra cui l'incertezza economica, il cambiamento dei comportamenti degli acquirenti e le aspettative dei clienti in costante evoluzione.

Al B2B Summit EMEA, i leader del marketing e delle vendite esploreranno nuovi studi, modelli e informazioni per promuovere la crescita in un mercato competitivo in costante evoluzione.

Fonte: Business Wire

