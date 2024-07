Corpay Cross-Border nominata Fornitore ufficiale per i cambi valutari World Athletics

Fornire accesso a soluzioni per la gestione del rischio relativo alle valute e per i pagamenti transfrontalieri

TORONTO: Corpay, Inc.*, (NYSE: CPAY) un leader globale nel settore dei pagamenti aziendali, è lieta di annunciare che il suo business Cross-Border ha concluso un accordo con la World Athletics – la federazione internazionale dell’atletica leggera che stabilisce regole e regolamenti per varie competizioni: gare su pista e sul campo, cross-country, corsa su strada, marcia, corsa in montagna e ultramaratona – che ne fa il suo Fornitore ufficiale per i cambi valutari (FX).

Attraverso questa partnership la World Athletics e le varie federazioni affiliate* avranno accesso alle innovative soluzioni Corpay Cross Border che mitigano l’esposizione ai tassi di cambio risultante dalle loro esigenze commerciali quotidiane.

Fonte: Business Wire

