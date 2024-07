ExaGrid e StorIT annunciano una partnership strategica

La nuova partnership porta la soluzione di storage di backup a più livelli alle regioni GCC

MARLBOROUGH, Massachusetts: ExaGrid®, l'unica soluzione di storage per backup a più livelli del settore con blocco del tempo di conservazione che include un livello non collegato alla rete (che crea un'intercapedine d'aria a più livelli), richieste di eliminazioni ritardate e immutabilità per il ripristino da ransomware, ha annunciato oggi di aver sottoscritto una nuova partnership strategica con StorIT Distribution, il distributore leader a valore aggiunto nella regione di Medio Oriente e Africa settentrionale per prodotti e soluzioni IT aziendali.

"Siamo fermamente convinti che questa relazione cone ExaGrid aprirà un'enorma opportunità di mercato per i nostri partner, affrontando i problemi delle organizzazioni nella regione legati alle esigenze di backup e ripristino dei dati nell'era moderna", ha affermato Subi Antony, direttore senior presso StorIT Distribution.

Fonte: Business Wire

