A2RL raggiunge nuove vette: lancia un campionato di corse di droni autonomi con un montepremi di 1 milione di USD

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti: La Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), che ha fatto il suo impressionante debutto lo scorso aprile al Circuito di Yas Marina, ha annunciato la fase successiva della sua sfida con la Drone Champions League (DCL), la più importante organizzazione di gare professionistiche di droni al mondo. Sulla scia del successo dell'evento inaugurale, la A2RL Drone Race continua a far avanzare le frontiere della tecnologia autonoma, unendo l'abilità umana ai progressi innovativi del volo autonomo.

L'Autonomous Drone Race riunirà squadre provenienti da tutto il mondo, accogliendo team di corse di droni già affermati, istituti di ricerca e appassionati "esordienti". Tutti i concorrenti si contenderanno un emozionante montepremi di 1 milione di dollari, cercando di raggiungere la massima agilità e velocità, ed effettuando con successo manovre attraverso gli oggetti che si trovano sul percorso. Le iscrizioni sono aperte su a2rl.io, e le squadre interessate sono invitate a presentare domanda di partecipazione alla gara. Tutte le candidature saranno sottoposte a un rigoroso processo di selezione per individuare le squadre che potranno partecipare. Quelle che supereranno la selezione saranno invitate a partecipare a una serie di attività che consentiranno alla giuria di valutare l'abilità delle squadre nell'utilizzo di un simulatore open source per pilotare un drone in modo autonomo. Il gran finale si terrà ad aprile 2025, dove verrà decretato il vincitore.

Organizzata da ASPIRE, A2RL integra l'intelligenza artificiale (IA), l'autonomia e gli sport estremi per spingere i confini della mobilità futura e si profila come il più grande campionato di corse autonome al mondo. La gara estrema di droni autonomi di A2RL vedrà i ricercatori concorrenti programmare i droni per muoversi attraverso una sequenza di cancelli, evitando gli ostacoli, utilizzando i sensori di bordo e la potenza di calcolo. L'obiettivo principale della gara è stabilire un punto di riferimento per raggiungere la massima innovazione negli algoritmi utilizzando una tecnologia di sensori minima in ambienti complessi.

Come tutte le grandi sfide, anche la A2RL Drone Challenge darà spazio alle materie STEM e gli studenti delle scuole superiori potranno partecipare alla gara.

Durante l'annuncio della nuova competizione, S.E. Faisal Al Bannai, Segretario Generale dell'ATRC, ha dichiarato: "È solo quando si sperimenta in condizioni estreme che si scoprono davvero nuovi confini o si raggiungono risultati rivoluzionari nella scienza. Stiamo ispirando una collaborazione globale, guidando il progresso tecnologico e creando un futuro in cui le soluzioni autonome trasformano i vari settori e migliorano la vita".

Stephane Timpano, CEO di ASPIRE, ha dichiarato: "Si tratta di uno sviluppo entusiasmante della nostra serie di gare estreme A2RL. DCL è un partner con idee affini alle nostre e che vanta anni di preziosa esperienza nelle gare di droni. Insieme, non solo stiamo aggiungendo una nuova dimensione autonoma alle gare di droni, ma con questa gara stiamo anche dimostrando le possibilità illimitate dei velivoli senza pilota".

Markus Stampfer, presidente esecutivo di Drone Champions AG, l'organizzatore della Drone Champions League (DCL), ha dichiarato: "Alla DCL, la nostra missione è sempre stata quella di spingere un po' più in là i confini delle gare di droni. Dopo aver riunito con successo i mondi delle gare di droni virtuali e fisici, la collaborazione con ASPIRE per far progredire il volo autonomo dei droni è il naturale passo successivo per noi. Siamo entusiasti di poter offrire la nostra vasta esperienza e competenza per questa competizione pionieristica, sostenendo ASPIRE con le conoscenze che abbiamo acquisito in anni di sviluppo di droni da corsa e di collaborazione con i migliori piloti di droni del mondo."

Con lo sviluppo della tecnologia dei droni, questa gara ambisce a rendere l'uso dei droni accessibile a tutti i paesi, riducendo i costi e promuovendo l'innovazione in settori quali la sanità e la logistica.

