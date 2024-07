Hindustan Zinc lancia EcoZen, il primo zinco "green" asiatico a basse emissioni di carbonio

Prodotto utilizzando energia rinnovabile, EcoZen ha un'impronta di carbonio pari a meno di 1 tCO2e/t di zinco prodotto, ~75% in meno rispetto alla media globale

MUMBAI, India: Hindustan Zinc Limited (NSE: HINDZINC), il più grande produttore indiano di zinco integrato e il secondo al mondo per dimensioni, ha lanciato EcoZen, il primo marchio asiatico di zinco "green" a basse emissioni di carbonio. Certificato attraverso un life cycle assessment (LCA, valutazione del ciclo di vita utile) da un'azienda di sostenibilità globale, EcoZen ha un'impronta di carbonio inferiore a una tonnellata per tonnellata di zinco, circa il 75% inferiore rispetto alla media globale. Utilizzato principalmente per galvanizzare l'acciaio, lo zinco è indispensabile in settori come infrastrutture, automotive, energie rinnovabili e accumulo energetico.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita