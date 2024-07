Il brand Mobil 1™ lancia la serie di eventi competitivi Legend contro Leaderboard su Forza Motorsport con piloti professionali di auto da corsa da tutto il mondo

Personaggi leggendari del motorismo tra cui Tony Stewart e Jamie Chadwick gareggeranno con giocatori nel gioco e in pista per cercare di vincere premi tangibili e virtuali

SPRING, Texas: Oggi il brand Mobil 1, produttore dell’olio motore sintetico più avanzato al mondo, ha annunciato la sua collaborazione ampliata con Forza Motorsport, il franchise di videogiochi di corse più premiato e best seller che permetterà a giocatori e appassionati di corse in tutto il mondo di competere contro piloti professionali di auto da corsa come il leggendario Tony Stewart e il recente vincitore della INDY NXT Jamie Chadwick.

Fonte: Business Wire

