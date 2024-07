JEOL : lanciato il nuovo microscopio elettronico a scansione a emissione di campo Schottky JSM-IT810

- È stata migliorata l’efficienza operativa dalla regolazione dello strumento all’osservazione e all’analisi impiegando la tecnologia dell’automazione -

TOKYO: JEOL Ltd. (TOKYO:6951)(Presidente e Ceo: Izumi Oi) annuncia il lancio del nuovo microscopio elettronico a scansione a emissione di campo Schottky JSM-IT810, il 28 luglio 2024.

I microscopi elettronici a scansione a emissione di campo (FESEM) sono ampiamente diffusi in vari campi scientifici e tecnologici, dove vengono impiegati da istituti di ricerca, università e aziende. Esiste una crescente richiesta di uno strumento utilizzabile facilmente, con precisione, rapidamente e con efficienza per scopi che vanno dall’osservazione all’analisi.

Il modello JSM-IT810 aggiunge la funzione di analisi e osservazione automatica “Neo-azione” al JSM-IT800, che è dotato del sistema di controllo ottico-elettronico di nuova generazione “Neo-motore” e del “Centro SEM” ai fini di un’elevata operabilità come l’ingrandimento nullo (“Zeromag”) e l’integrazione con la spettroscopia EDS, non solo per migliorare l’efficienza e la produttività ma anche per contribuire a risolvere il problema della penuria di manodopera.

Fonte: Business Wire

