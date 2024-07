Experian inserita da Everest Group nell’elenco dei ‘Principali datori di lavoro di persone di talento tecnico in India e negli Stati Uniti’

MUMBAI, India: Experian, una delle principali realtà internazionali nel settore dei dati e della tecnologia, ha annunciato di essere stata inclusa nel prestigioso elenco dei ‘Principali datori di lavoro di persone di talento tecnico’ in India (i primi 25) e negli Stati Uniti (i primi 40) da Everest Group per il secondo anno consecutivo. Questo riconoscimento segna un altro risultato significativo dopo quello ‘Experian – tra i primi 10 eccellenti luoghi di lavoro di medie imprese indiane’ conferito da Great Place to Work a giugno 2024, oltre all’inclusione, per il quinto anno consecutivo, di Experian North America nell’elenco Fortune 2024 delle prime 100 migliori aziende presso cui lavorare.

Fonte: Business Wire

