I risultati del 14o sondaggio annuale sui data center globali di Uptime mostrano un'industria in espansione che sta preparando importanti cambiamenti tecnologici, economici e operativi

La domanda di servizi digitali continua a crescere sia nei volumi che nell'intensità di calcolo

NEW YORK: Uptime Institute oggi ha annunciato il rilascio del suo 14o sondaggio annuale sui data center globali. L'aumento della domanda di servizi digitali con volume e intensità di calcolo maggiori sta sfidando le capacità di alimentazione e raffreddamento di gran parte dell'infrastruttura esistente. Per soddisfare la crescita della domanda, gli operatori dei data center e i loro clienti informatici stanno aumentando gli investimenti e le innovazioni nei propri servizi e nelle strutture IT, esternalizzando le operazioni.

Fonte: Business Wire

