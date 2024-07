ClickHouse rileva PeerDB per rafforzare le analisi in tempo reale con l'integrazione CDC di Postgres

SAN FRANCISCO: ClickHouse, Inc., l'azienda alla base del database di analisi in tempo reale più veloce e utilizzato al mondo, è lieta di annunciare l'acquisizione di PeerDB, uno dei principali fornitori di soluzioni di change data capture (CDC) per i database di Postgres. Questa acquisizione strategica sottolinea l'impegno di ClickHouse nella fornitura ai propri clienti di capacità di analisi in tempo reale e di integrazione dei dati insuperati.

La tecnologia di PeerDB riduce significativamente il tempo necessario a connettere i dati in database transazionali come Postgres con database analitici come ClickHouse, migliorando la produttività degli sviluppatori e il time-to-value quando si tratta di realizzare applicazioni guidate dai dati in tempo reale. Con la tecnologia CDC di PeerDB integrata nel ClickHouse Cloud, gli utenti trarranno vantaggio dalla riproduzione di dati ininterrotta e tempo reale dai database di Postgres a ClickHouse.

“Siamo entusiasti di accogliere PeerDB in ClickHouse”, ha dichiarato Aaron Katz, CEO di ClickHouse, Inc. “Questa acquisizione si allinea con la nostra missione di fornire ai nostri clienti le soluzioni di analisi dati più avanzate ed efficienti. Integrando la tecnologia CDC di PeerDB, consentiamo agli sviluppatori di Postgres di accelerare la realizzazione di applicazioni guidate dai dati in tempo reale. Oggi, non devono fare altro che configurare un'immagine speculare tra i propri database Postgres esistenti e ClickHouse, e i dati saranno disponibili per effettuare ricerche analitiche rapidissime”.

Sai Krishna Srirampur, CEO di PeerDB, ha espresso il suo entusiasmo per il futuro, dichiarando, “Siamo entusiasti di unire le forze con ClickHouse. Questa acquisizione è un'evoluzione naturale per noi in PeerDB, in quanto già condividiamo con ClickHouse molti utenti entusiasti. Postgres sta diventando il database operativo a tutti gli effetti, mentre ClickHouse è il database analitico più rapido del pianeta. Entrambi condividono lo stesso approccio open-source. Questa acquisizione colma il divario tra Postgres e ClickHouse, permettendo alle aziende di spostare senza interruzione i propri dati operativi per analisi in tempo reale”.

Javier Erro Garcia, Cloud Architecture Manager di Vueling Airlines, ha condiviso il suo entusiasmo per l'imminente integrazione: “Da utente sia di ClickHouse Cloud che di PeerDB, trovo questa acquisizione un vero successo. Abbiamo già ridotto i nostri tempi di snapshot da Postgres a ClickHouse da oltre 10 ore a 15 minuti con PeerDB. Unire le potenti risorse analitiche di ClickHouse in modo nativo con le capacità di cattura dei dati in tempo reale di PeerDB semplificherà notevolmente i nostri flussi di lavoro di elaborazione dati. Questa integrazione ci consentirà di realizzare applicazioni analitiche in meno tempo, dandoci così un vantaggio competitivo sul mercato”.

L'esperienza combinata di ClickHouse e PeerDB aprirà la strada allo sviluppo di nuove funzionalità e capacità mirate a soddisfare le esigenze in costante evoluzione delle aziende guidate dai dati. I clienti possono aspettarsi una maggiore integrazione tra PeerDB Cloud e ClickHouse Cloud e supporto per altre fonti di dati CDC. Il post sul blog tecnico di ClickHouse offre maggiori dettagli sull'acquisizione.

Informazioni su ClickHouse

ClickHouse è un sistema di gestione di database colonnari veloce e open-source che consente l'elaborazione e l'analisi dei dati in tempo reale. Consente agli utenti di generare analisi utilizzando ricerche SQL in tempo reale. Progettato per analizzare grandi volumi di dati, ClickHouse viene utilizzato da leader del settore in tutto il mondo perl e sue prestazioni, scalabilità e affidabilità senza precedenti.

Informazioni su PeerDB

PeerDB è un fornitore leader di soluzioni di change data capture (CDC) per i database di Postgres. La sua tecnologia consente riproduzione e sincronizzazione di dati in tempo reale, aiutando le aziende a mantenere i propri dati aggiornati e accessibili per i processi analitici e decisionali.

PeerDB è stata fondata da Kaushik Iska e Sai Srirampur nella metà del 2023 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle aziende di riproduzione dei dati Postgres più importanti sul mercato.

Fonte: Business Wire

